Boccar: «Wanze/BO et Elsaute, ce sont des modèles»

1.Le covid a tout changé

Il n’empêche que le football amateur a changé de visage." Oui, le covid a bouleversé les codes et modifié les mentalités pour du bon , assure l’ex-coach d’Amay. L’équilibre de chacun a été modifié et le foot amateur, qui semblait si important pour certains, l’est nettement moins.Beaucoup de joueurs n’ont plus trop envie de se farcir autant d’entraînements par semaine et on voit les choses autrement.Le foot n’est plus nécessairement l’activité n°2 après le boulot.Du coup, la condition physique du joueur amateur lambda a elle aussi chuté. Et avec elle les possibilités cardio-pulmonaires.C’est même devenu une catastrophe pour pas mal de joueurs… "

Ce qui a incité l’ACFF à lancer, dans les prochains mois, une initiative." Sous la conduite de Mario Innaurato, on va poursuivre le projet déjà entamé par le passé en lançant une unité motrice qui va notamment permettre d’apprendre à utiliser le GPS pour faire progresser physiquement les joueurs amateurs dans toutes les formes de jeu à l’entraînement (NDLR: en 2022-2023, ce sera avec les clubs de D2, D3 et P1 volontaires, parmi lesquels Warnant et Verlaine sont déjà inscrits), annonce DanielBoccar. C’est gratuit.On va leur proposer trois offres: une petite, une moyenne et une grosse. Ce sera à eux de choisir.On est allé voir en D5 italienne et je vous garantis qu’on est loin en la matière.On a du boulot… "

2.Recrudescence de la violence

Autre souci particulièrement aigu cette saison: une recrudescence remarquée de la violence. " C’est un vrai souci qu’il ne faut pas banaliser et qui a été réel, souvent non pas pendant les matchs mais en marge de ces matchs, avoue le Stratois. C’est un peu un reflet de la société, je pense mais on ne reste pas insensible à ça.C’est aussi, je pense, une conséquence du covid, comme si les gens avaient besoin d’évacuer quelque chose.Mais on a deux personnes qui bossent là-dessus à temps plein en appuyant sur certains piliers et en accentuant des actions comme "parents fair-play" ou la lutte contre le racisme. D’autres seront dévelopées pour contrer les différents fléaux qui sont sources de violence. C’est aussi une mission clé de l’ACFF. "

3.Construire un autre modèle

Le Stratois, qui fut longtemps un personnage incontournable de notre football huy-waremmien, a forcément suivi la saison de nos clubs.Avec une réflexion qui va faire plaisir à certains." Pour moi, le modèle, ce vers quoi il faut tendre à l’avenir, c’est ce que mettent en place des clubs comme Elsaute ou Wanze/Bas-Oha, étonne-t-il. Ce qu’on fait là au niveau de l’école des jeunes, véritable pépinière, est superbe avec des coachs compétents qui bossent avec une vision éducative et pédagogique.Chaque saison, ces clubs perdent leurs meilleurs joueurs dans chaque catégorie, mais c’est le lot du travail bien fait.À Elsaute, on refuse carrément des jeunes.C’est dire la qualité du travail.Alors, oui, WBO est descendu de D3 à la P1 cette saison, mais il ne faut rien changer.Surtout pas.Il n’y a pas que les résultats qui comptent.Dans un autre registre, j’ai aussi apprécié ce que Huy a fait en D3 ACFF.Au départ, on ne donnait pas cher de cette équipe, mais elle s’est sauvée avec peu de moyens, à la sueur de son front et autour d’un homme (NDLR: Manu Papalino) qui a tout donné.Chapeau! "

Et Warnant, ne mérite-t-il pas les félicitations?" C’est clair, Warnant a signé une saison dingue , avoue Boccar. À mon avis, il aurait fait souffrir Mandel bien plus que Tubize mais désolé, je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent: ‘Oh, dommage, Warnant ne montera pas à cause de ses infrastructures.’ Si le club veut jouer en N1, qu’il fasse ce qu’il faut à ce sujet, avec la possibilité d’une année de moratoire pour se remettre en ordre. Quitte même à jouer ailleurs. L’URBSFA ne peut pas mettre en péril la fiabilité financière et la sécurité du fooball aux niveaux supérieurs.Les ailes amateurs sont parvenues à éliminer ou atténuer les exigences de licences qui étaient inutiles.Alors, il vaut mieux avouer que son propre club n’a pas les moyens plutôt que de critiquer les socles mis en place." Parole d’un ex-coach qui, au soir de sa carrière, prend de la hauteur…