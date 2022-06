Yves Zadia ne viendra pas à Faimes et restera à Seraing Athlétique.

Mauvaise nouvelle pour Faimes.Yves Zadia, annoncé au club en mars, ne viendra finalement pas chez les Étoilés. Il a décidé de rester à Seraing Athlétique, montant de P3 en P2." Non, finalement, je ne souhaite plus aller à Faimes, narre l’ancien défenseur de Warnant .J’ai bien réfléchi et ma situation familiale ne coïncide plus avec les exigences de la P1.Par ailleurs, il est vrai que la montée de Seraing a quelque peu changé la donne.Je ne dis pas que si Seraing n’était pas monté, j’aurais confirmé mon transfert à Faimes, mais il faut être honnêteté: cela a joué dans ma tête… "