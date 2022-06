Les Rolling Chairs participeront au championnat d’Europe de handball en fauteuil

Aux côtés de Cap2Sports, une ASBL multi-handisports en région liégeoise, une équipe de douze joueurs s’est rapidement formée. Soutenus par la Ligue francophone belge de handball, les hanballeurs représenteront la Belgique lors des prochains championnats d’Europe, à Lyon. Ils y défieront l’Espagne, la France et le Portugal. "Pour nous, c’est une très belle opportunité , poursuit le Hannutois André Balsacq. Nous qui sommes principalement basketteurs, ce sera une expérience de dingue. Le but est avant tout de prendre de l’expérience puisque ce sera notre tout premier tournoi international." Parmi les Rolling Chairs, on retrouvera évidemment André Balsacq mais aussi Aurore Notte, Michel De Vresse ainsi que Pierrot Balas. L’Amaytois Norman Sprimont fera également partie de l’aventure, pour le compte de Cap2Sports.

Tout ce petit beau monde s’est donné rendez-vous il y a une semaine, au Hall omnisports de Verlaine, pour une première prise de contact. "On ne s’était jamais entraîné ensemble , narre André Balsacq. On s’est rendu compte, qu’il y avait encore du boulot (rires). Par rapport au basket, c’est un peu déstabilisant, surtout lors du maniement de ballon. Vu qu’on ne pratique pas le handball chaque semaine, on n’a pas encore les gestes adéquats. Mais cela va venir, j’en suis certain. Ce championnat va nous permettre de nous mesurer à du très haut niveau. On y va surtout pour acquérir de l’expérience."

Ce type d’événement devrait permettre à l’ASBL hannutoise de poursuivre son ascension. "J’espère que le handball va être valorisé dans les prochains mois. Les gens pensent que seules personnes handicapées peuvent pratiquer le handisport, mais c’est faux , commente André Balsacq. Des personnes blessées peuvent très bien évoluer toute une saison à nos côtés.Pour preuve, cette année, nous avons accueilli deux basketteuses de Boninne (Namur), qui étaient sur la touche pendant un bon moment."

Les douze joueurs se réuniront encore à quatre reprises avant de s’envoler, fin juin, pour une expérience qu’ils ne risquent pas d’oublier de sitôt.