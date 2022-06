Wallons-Y Fallais espère être plus fort

Ce n’est pas faire injure à la bravoure et la combativité des Fallaisiens de dire qu’on attendait mieux d’eux lors du défunt exercice. Présentée comme une équipe capable d’embêter les grosses cylindrées de troisième division, la formation braivoise aura finalement souvent loupé le coche. Pire, Parent et ses coéquipiers ont plus d’une fois péché au niveau de la régularité face à des concurrents plus abordables. Dans une saison où le maintien était d’ores et déjà acquis avant même le début du championnat, les troupes d’Éric Boon auront parfois manqué de cette pression nécessaire pour sortir du bas de classement. "Cette année, il y aura des descendants, nous devrons tout faire pour nous rassurer au plus vite afin de pouvoir vivre une saison tranquille" , martèle le coach braivois.