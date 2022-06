Ritchie Kitoko: «Stockay m’a séduit»

Comment un joueur international comme vous atterrit finalement à Stockay?

En fait, j’avais pris une décision ferme en début de saison: cette campagne 2021-2022 serait ma dernière chez les professionnels.Attention, je ne suis pas du tout usé, mais j’étais en Grèce et vivre loin de ma famille me pesait.Elle ne pouvait pas toujours me rejoindre facilement parce qu’à Zakynthos, il y avait peu de vols.Cette saison a été compliquée en plus et m’a un peu fatigué.J’ai commencé à Volos en octobre où on ne me payait pas.Puis, j’ai fini à Zakynthos où il y a eu des soucis financiers également.Il fallait que je revienne en Belgique.

Il n’y avait aucun contact avec un club belge professionnel de D1A ou B?

Je suis revenu en Belgique il y a un mois et, en fait, pour être honnête, non, aucun.En Espagne, oui, il y en avait, mais là, je suis connu.Ici, comme je n’ai jamais joué en Belgique, non.Même les agents ne me connaissent pas bien.Seuls Stockay et Sprimont sont venus aux nouvelles.

Vous allez faire une double découverte: le foot amateur… et Stockay…

Oui, vous avez tout compris.Je ne connais pas le foot amateur avec ses conditions spéciales d’entraînement et le niveau.Mais je n’ai pas de souci car dans ma tête, j’ai déjà tourné le bouton.Quant à Stockay, non, je ne connais pas non plus, pas du tout même.Mais ce n’est pas grave: je vais découvrir et ça va aller.

Qu’est-ce qui a fait la différence en faveur de Stockay?

Le discours de Marc Grosjean m’a séduit.Ok, Stockay est mon premier club amateur mais le but est de le rendre le plus professionnel possible.Et je viens pour ça aussi, pour lui inculquer ma mentalité de vainqueur.

Avec quelles ambitions?

Gagner chaque match comme je l’ai toujours fait partout où je suis passé.Le club ne m’a pas parlé de montée, mais moi, dans un coin de ma tête, j’y pense.Il faut toujours être ambitieux.

Vous avez 34 ans et êtes plus près de la fin que du début de votre carrière.Dans quel état physique êtes-vous, vous qui êtes à la base un robuste 6-8 arracheur de ballons?

Je continue de bosser comme un professionnel.J’adore le foot qui est une grosse partie de ma vie.Donc, je suis bien.Je suis, je pense, toujours très compétitif.Stockay le verra vite.Si mon corps suit, je me vois d’ailleurs bien jouer jusqu’à mes 40 ans.

Que retenez-vous de votre carrière en Espagne?

Mes montées de D3 en D2 avec Santander et Grenade m’ont transcendé.Cela marque à vie, ça même si, au final, je n’ai jamais joué en Liga.Puis, des rencontres aussi comme celles avec Diego Costa que j’ai connu à Albacete alors qu’il était prêté par l’Altetico Madrid.C’était une crème en dehors, un super gars, rigolo et tout, mais sur le terrain, il devenait fou (rires). Quel joueur cela dit! Il faisait ce qu’il voulait à l’entraînement.

Et l’Italie?

C’est ma plus belle expérience.Je n’ai pas joué un seul match officiel avec l’Udinese mais je me suis entraîné avec des Alexis Sanchez, un vrai Latino toujours de bonne humeur qui ne pouvait qu’exploser, Juan Cuadrado ou Antonio Di Natale, entre autres.C’était le pied. C’est seulement d’ailleurs quand je vous en parle que je me rends compte à quel point j’ai eu de la chance de côtoyer tout ce beau monde…

Puis, il y a eu la Grèce…

Et l’Europa League avec Tripolis…On s’est sorti des tours de qualification.Puis, on a joué deux fois les poules contre le Tottenham de Demble, Adebayor, Schalke, etc.C’est vrai que c’est fou quand on y pense mais à choisir, je préfère être champion. Cela laisse plus de traces dans l’histoire.