L’Inter Huy ne chamboulera pas tout

Comme expliqué dans notre édition de jeudi, les Hutois seront contraints de reprendre un échelon plus bas, en D3. Et alors que certains ont déjà quitté le navire afin de rester en D2 (M.Murtezi à Aarschot et Cwynar au Standard), d’autres devraient leur emboîter le pas. « Nous allons encore perdre quelques éléments mais on ne peut pas les empêcher de continuer à évoluer en seconde division », reconnaissait Flamur Vitija. Et si l’exode ne semble pas terminé, les Intéristes ne craignent néanmoins pas de se retrouver à court de joueurs. « Nous allons faire monter quelques U21. Ensuite, nous évaluerons les profils qu’il nous manque afin de cibler certains joueurs », poursuit le coach. On le comprend, les Mosans resteront ambitieux la saison prochaine. « L’objectif sera de retrouver la D2 le plus rapidement possible, même si c’est plus facile de se maintenir que de monter », concluait le mentor hutois. Un salut qui passera donc par l’éclosion de jeunes joueurs déjà entraperçus lors du défunt exercice. A.D.