L’Escale Waremme sera peut-être un peu moins jeune

Côté hesbignon, on espérait évidemment pouvoir continuer à voir ces jeunes grandir aux côtés de gars plus expérimentés. Mais, à l’heure actuelle, Damien Moor ne sait pas encore s’il pourra compter sur l’entièreté de ses jeunes pousses au moment d’entamer le prochain exercice. " Quand on sort des gamins de 15 ou 16 ans, on se doute que ça va attirer les regards et parfois le débauchage ", détaille l’entraîneur.

Partagé entre fierté et amertume, le mentor préfère ne pas polémiquer et a confiance en son noyau pour rester compétitif la saison prochaine. " Nous devrons être plus ambitieux dans une série qui, sur papier, semble moins forte et surtout plus conviviale. "

Après avoir bouclé le championnat à la huitième place, les Wawas se veulent néanmoins raisonnables. " Se sauver le plus rapidement sera important. Ensuite, nous viserons une place pas trop loin du Top5 ", explique le coach.

Outre cet objectif, les Wawas aborderont certainement de manière particulière le match face à Oreye, fraîchement monté. " Le derby, ce sera surtout pour eux, pas mal de leurs joueurs sont passés ici. L’inverse n’est pas vrai , temporise, tout en franchise, Damien Moor. J’ai surtout hâte de jouer contre une équipe comme Dinant, par exemple. L’ambiance sera au rendez-vous et c’est toujours plaisant d’affronter un club suivi par pas mal de supporters. "

Un folklore toujours appréciable en bord de terrain. Les jeunes Waremmiens auraient tort de s’en priver.