Les Flémallois travaillent dans l’ombre

Routiniers de la D1, les gars de Vincent Creppe ont déçu les suiveurs mais également leur mentor la saison passée. Peu réguliers et pas toujours généreux dans l’effort, les Flémallois sont passés à côté de leur saison. « On a sûrement une part de responsabilité là-dedans mais les joueurs, sans vouloir les accabler, n’ont pas tous été sérieux », tenait à souligner le coach mosan. Et l’entraîneur a tiré les leçons de cet exercice compliqué. « On a travaillé pour avoir un groupe plus homogène afin de vivre une saison plus sereine. Croyez-moi, nous avons quelques renforts, mais avec tout ce qu’il se passe actuellement, je préfère ne pas annoncer les noms. J’aurais peur qu’ils se désistent finalement sous les sirènes d’autres clubs. » D’autant plus que les Flémallois auront bien besoin de troupes pleinement concentrées sur leurs couleurs. « La série risque d’être spéciale, avec pas moins de sept clubs bruxellois, les déplacements seront longs et nous devrons faire face à davantage d’inconnues », glisse Vincent Creppe.