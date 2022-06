La course PMR, un événement réussi

Dans des conditions idéales pour le déroulement du sport, les deux courses se sont passées sans trop de souci, même si une erreur de parcours aurait pu coûter cher à Mikail Demirkazan (NDLR: lire par ailleurs).

Un exemple pour d’autres épreuves

Mais l’événement marquant du jogging était sans conteste la première édition d’une course pour personnes à mobilité réduite, organisée par le Château Vert de Solières.Accompagnés d’un éducateur, différents patients ont parcouru, avec le sourire, les 4.6km proposés. " On est heureux d’avoir pu organiser quelque chose comme cela , souligne avec fierté Michel Jadin. C’est novateur et on espère que d’autres vont prendre le relais. Voir les huit sportifs prendre du plaisir, c’est plaisant pour tout le monde évidemment. "

Et du plaisir, il y en a eu.Entre sprint pour le podium devant tous les joggeurs prêts pour le départ du six kilomètres ou dépassement de soi, les différents PMR, accompagnés de leur éducateur, ont réussi une superbe performance.Pour l’année prochaine, on peut déjà prendre rendez-vous, la deuxième version de cette course sera bien présente, soyez-en sûr.