Johann Licour: «J’ai encore envie de jouer en P1»

Rétroactes.Le 29 janvier dernier, ce qui est hyper tôt, on vous l’accorde, l’ancien Bas-Ohatois donnait sa parole à Burdinne en vue de la saison 2022-2023.Il quittait donc officiellement Fize.Mais, depuis, le gaillard a beaucoup réfléchi." Oui, j’avoue que ça m’obsédait presque , dit-il. J’ai vécu une belle fin de saison à Fize.Le fait d’avoir été replacé en 9 et d’ailleurs marqué pas mal de buts m’a fait réfléchir.J’ai adoré aussi ce groupe avec lequel j’ai fonctionné tout au long de ces dernières saisons.Et je me suis dit que je ne pouvais pas partir ainsi.Enfin, même si j’ai 33 ans, je pense qu’il est trop tôt pour moi pour partir en P2.Je me sens encore bien et j’ai encore envie de jouer une, deux, voire trois saisons à ce niveau.Je pense que j’ai encore la tête et les jambes.Mais je suis presque désolé pour Burdinne.C’est un super groupe là-bas avec plein d’amis.Ils vont être fâchés.La décision a été très dure à prendre mais il fallait que je la prenne.Je n’avais pas envie de la traîner toute la saison… Ce n’est pas un manque d’ambitions du club, pas du tout. "

Du côté de Burdinne, on ne veut pas réagir." Non, on reste sans commentaire, assure Sylvain Noël, un des gestionnaires du club. On est déçu évidemment car Johann a tous ses amis à Burdinne. On n’est pas fâché sur le joueur. Mais, par contre, il ne faut pas écrire qu’on n’est pas sans ambition.Je peux vous garantir que Burdinne sera encore ambitieux en 2022-2023.On doit rester positif et on va continuer de l’être.On va encore vivre une belle saison… "

C’est tout ce qu’on souhaite à Burdinne en vue de la saison prochaine, bien sûr…