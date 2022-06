Huy B demande à changer de série

Ayant raté la montée de peu, les Mosans ont finalement réussi à conserver leur effectif en le densifiant encore un peu. Maintenant, pas certain que cumuler ces longs déplacements provinciaux plus le championnat de R2 soit du goût de tout le monde… affaire à suivre donc.

Du mouvement, il y en aura aussi encore au niveau de l’effectif B de La Villersoise qui espère rapidement trouver un coach et peut-être encore un renfort. Une équipe qui sera versée dans la poule A avec presque toutes nos autres formations. En effet, seule l’équipe "jeunes" de La Villersoise se retrouvera dans la poule B avec de sacrés clients. Pas non plus le meilleur des tirages donc pour nos représentants complètement isolés et privés de derbies.

Ce qui ne sera pas le cas de l’équipe des "jeunes" des Villersoises qui sera confiée à un Christophe Marteau faisant ses grands débuts avec un effectif assez remanié.

Au sein de la série A, le plus gros chantier est clairement celui réalisé à Waremme C . Place y a été faite aux jeunes sous la direction de Mathias Scholze. Aux côtés des Wawas, il y aura du lourd avec les promus de Haneffe C repris en main par Louis Stouvenakers, Hamoir , les Giants Braives , Wanze et une équipe de Hannut complètement remaniée alliant jeunesse et expérience. La dernière danse de plusieurs joueurs revenant dans la région afin d’épauler les espoirs hesbignons dans un championnat qu’il faudra suivre avec attention car il pourrait nous valoir de belles surprises et pas uniquement lors des nombreux derbies de cette série A.