Débuts encourageants pour Ruben Quenrinjean sur 3 000 mètres steeple

Mais ça, c’était avant de se rendre à Marseille mercredi soir pour y disputer un… 3000 mètres steeple. Une plongée dans le grand bain du franchissement des haies pour l’athlète de 20 ans. " En fait, la vraie transformation vers le steeple, ce sera pour l’an prochain. Ici, c’est plutôt une année de transition durant laquelle il devait faire un premier essai sur la distance , explique Thomas Vandormael. On a d’abord voulu privilégier le 1500 mètres. Puis, est venue l’idée de disputer trois steeple sur la saison histoire de peut-être jouer une qualification pour les championnats d’Europe seniors de Munich. Son manager lui a donc trouvé une course à Marseille mercredi et il est parti seul là-bas. "

Et bien lui en a pris car le Malmédien a claqué un superbe chrono de 8:45.55 pour son entrée dans ce monde si particulier. Un temps qui le place à la 73eplace européenne actuelle et au septième rang des athlètes nés au XXIe siècle. " Il était en forme depuis quelques jours et nous avions effectué un travail accéléré sur les haies. Mais bon, il n’est pas encore à 100% non plus , précise son coach. En plus, il faisait très chaud, aux environ de trente degrés, et la course est partie très rapidement. Malheureusement, après 700 mètres, il se retrouve un peu seul. S’il y avait des gens avec lui, il aurait encore pu gratter quelques secondes. Mais là où il peut encore en gagner, c’est sur le franchissement des haies. Il s’est bien débrouillé mais il n’a pas encore tous les codes du steeple, ce n’est pas encore instinctif. Il n’empêche, c’est très très bien. "

Se consacrer au steeple dès maintenant?

Se pose alors le dilemme de la suite de la saison. Ruben Querinjean doit-il d’ores et déjà se consacrer uniquement ou steeple ou cela peut-il attendre encore un peu comme c’était prévu à la base? " J’avais dit que s’il faisait 8:45, on continuait le steeple cette saison , répond, sans trop se mouiller, Thomas Vandormael. On estime qu’il a une vraie chance de pouvoir se qualifier pour l’Euro seniors. Pour cela, il doit passer en dessous des 8:30 ou être dans le Top 30 au ranking européen. Il va donc falloir qu’il fasse plusieurs courses ou qu’il gagne quinze secondes, ce qui n’est pas impossible. Mais il va devoir bosser. "

Et, pour cela, celui qui court sous les couleurs luxembourgeoises s’est entraîné il y a quelques jours avec le meilleur steepler belges des dernières années, Pieter Desmet. " Il lui a donné des conseils et ça a mis Ruben en confiance , pointe le mentor de la Rock’N Run Team. Il a dit que c’était possible de gagner ces quinze secondes, on a donc cette carotte de l’Euro dès cette année. Même si, de base, le but était de faire 8:30 l’an prochain et se rapprocher d’une médaille à l’Euro espoirs. On va donc peut-être accélérer le mouvement, même si on est le cul entre deux chaises. " Un choix cornélien, mais ne vaut-il pas mieux l’avoir ce choix?