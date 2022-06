Comblain n’affrontera que deux adversaires.

Maintenant, contrairement à l’année dernière, c’est dans une poule ne comprenant que 3 équipes (contre 5 pour les autres) que les Comblinois seront versés. Dès lors, au lieu de ne jouer qu’une fois chaque équipe avec parfois la possibilité de créer une surprise, les rencontres se joueront en aller-retour, ce qui s’annonce plus complexe. " Maintenant, on va vivre une magnifique préparation car les adversaires sont incroyables ", nous confiait Ludo Humblet. " La D2 de Courtrai qui a joué la finale des playoff et qui construit un projet pour accéder à la D1 au terme de la prochaine saison, puis la D3 de Geel contre qui nous avons joué l’an dernier et qui est très solide. C’est la meilleure préparation que l’on pouvait espérer. On va prendre match par match pour faire progresser le groupe, lui permettre d’appendre à se connaître dans les bons comme les mauvais moments afin d’être opérationnels pour la reprise du championnat qui est évidemment notre priorité. "