«Après ma fracture de fatigue, cette victoire me fait du bien»

Grâce à un rythme de 4:39 du kilomètre, Valentine Mathy s’est imposée en surclassement sur la longue distance avec plus de deux minutes sur sa première dauphine, à savoir Valérie Binje. Après plusieurs mois compliqués suite à une vilaine blessure qui l’a tenue éloignée des chaussures de sport, la Namuroise revient en force. « Je reviens en effet d’une fracture de fatigue au niveau du fémur. C’était ma deuxième course depuis mon retour et franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. »