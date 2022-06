Warsama Hassanjouera chez lui au Djibouti

Pour quelques jours seulement, il est de retour au pays…à Ouffet, la commune où il a grandi.Avant de reprendre ses valises en direction de l’AS Arta/Solar7, le club phare du Djibouti.Ce petit pays de près d’un million d’habitants est le sien.Il en défend d’ailleurs depuis plusieurs années les couleurs de l’équipe nationale.Retour sur un parcours hors du commun qui, dans les prochains mois, va osciller entre ambitions sportives et challenge affectif.

Warsama Hassan, vous êtes de retour enBelgique pour quelques jours.Comment s’est passée et terminée votre dernière saison à Malte?

En fait, elle s’est terminée assez tôt dès janvier où, avec le club, on a rompu mon contrat d’un commun accord.Cela n’allait pas sur le plan sportif alors que Wanderers compte 26 titres.Ils sont d’ailleurs descendus en D2.J’ai peu joué avant Noël car j’ai beaucoup été repris en équipe nationale du Djibouti.J’ai disputé les barrages de la CAN face au Sud Soudan.Mais on a été battu les deux fois.Puis, j’ai aussi pris part au premier tour des qualifications pour le Qatar 2022.Mais dans une poule avec le Niger, l’Algérie et le Burkina, on n’a pris aucun point.J’ai quand même marqué un but sur coup franc face au Nigeret papoté avec quelques stars comme l’Algérien Riyad Mahrez, star de City.Il m’a félicité pour la bonne tenue de notre équipe et m’a assuré qu’on était sur le bon chemin.Mais je n’ai pas pris son maillot, ce n’est pas mon genre (rires).Quand je revenais au club, du coup, vu la période, je devais me mettre en quarantaine et, résultat de septembre à novembre, j’ai très peu été là finalement.Le coach ne comptait donc plus trop sur moi.

Pourquoi ne pas avoir joué dans un autre club depuis janvier?

J’ai eu beaucoup de contacts avec des clubs scandinaves, du Maghreb aussi.Mais j’ai eu aussi très vite cette proposition du Djibouti.Je n’ai pas hésité car tous les facteurs étaient réunis pour que ce soit un superbe challenge, chez moi à la maison.

Aller jouer en D1 djiboutienne, ce n’est pas prendre un risque de s’enterrer?

Pas du tout! Le club veut briller.Il va se construire un nouveau complexe prochainement et va prendre part à plusieurs grosses compétitions africaines, comme la Ligue des Champions ou encore la Ligue arabe.Le coach est Thierry Froger, un entraîneur français réputé (NDLR: élu 2 fois coach de l’année en Ligue 2).Je viens ici pour franchir un cap et monter d’un cran.Je pense que ça va être une expérience folle.

Jouer dans votre pays, ce sera spécial, non?

Oui, je me réjouis déjà.Mon club est le plus grand mais tous les clubs ne sont pas professionnels.On sent que le football chez moi a encore une marge de progression mais je suis certain que ce passage par le Djibouti va m’aider à devenir encore un autre joueur.Je me réjouis vraiment d’y être.