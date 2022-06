Une équipe-type plus solide que jamais en P1

Pour rappel, chaque semaine, on a demandé à nos journalistes présents aux différents matchs de nos quatre clubs de mettre en évidence les trois meilleurs joueurs selon eux. À mesure des rencontres, un classement est apparu, faisant naître un onze idéal (ou idéel) fictif de ce qui peut être élu comme l’équipe de la saison dans la série (voir l’infographie ci-contre).

1. Le mode d’emploi Comment a-t-on confectionné cette équipe?En prenant les noms au fur et à mesure du classement et en les plaçant dans le schéma tactique idoine.Est ainsi apparu naturellement un 3-5-2. Chose assez rare que pour être soulignée, il n’a pas fallu descendre bien loin pour dénicher les défenseurs.Seul Adrien Fadda, l’arrière gauche de Geer, n’est pas représenté dans cette équipe-type parmi les dix-sept premiers du classement.

2. quatre sur quatre Aussi étonnant que cela puisse paraître, les quatre équipes régionales présentes en P1 (Jehay, Geer, Faimes et Fize) sont toutes représentées.Sur les 16 joueurs présents dans cette infographie ci-contre, chaque équipe a réussi l’exploit de placer 4 pions.Ainsi, après une saison cauchemardesque, Jehay , qui est descendu en deuxième provinciale, place notamment sa pièce maîtresse Derenne et le solide défenseur Van Hove, parti à Verlaine en cours de saison. Geer place un titulaire dans l’équipe-type et trois gars sur le banc. Pourtant auteur d’une saison en demi-teinte, Amaury Docquier a terminé deuxième derrière Derenne. Fize est parvenu, comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, à qualifier plusieurs gars d’expérience comme les Firquet et Vandervost.Enfin, Faimes , après sa très belle saison, place le solide défenseur Bonnechère, la révélation Bauduin ainsi que la pépite Zougar parmi le onze de cette équipe-type.

3. L’avis de Luc Ernes

Qui de mieux que Luc Ernes pour commenter cette équipe-type?L’emblématique entraîneur de Faimes, qui a mis un terme à sa carrière cette saison, est parvenu à qualifier Faimes pour la première fois de son histoire au tour final, après un test-match incroyable contre Fize. "Pigeon" termine donc premier club de Huy-Waremme en P1 et décroche, par la même occasion, le titre honorifique de meilleur entraîneur parmi les clubs de l’arrondissement." C’est une fierté car je termine sur une belle note" , sourit-il.

Alors, que jouerait cette équipe-type en P1? "Assurément le Top 3 , explique "Pigeon". Il y a de la qualité dans toutes les lignes avec des joueurs d’expérience. Il ne manque presque rien dans ce onze.Firquet dans les goals, c’est une évidence.Antonin Khune est très fort également pour son âge.En défense, Youri Bonnechère est récompensé de sa saison extraordinaire. Il a tenu la baraque à lui tout seul à Faimes.À côté, Van Hove, qui est le tout premier joueur que j’avais essayé de faire venir dans mon équipe, est très fort.Eux deux ont clairement le niveau de la nationale.Dans le milieu, j’adore un garçon comme Denruyter qui peut jouer partout.Lui aussi je l’avais contacté pour venir à Faimes (rires). À ses côtés, Zougar est un vrai talent , alors que des joueurs comme Derenne ou Vandervost sont des travailleurs.En attaque, Docquier ferait mal avec sa vitesse et sa technique. Une fois de plus, j’aurais bien aimé qu’il signe chez nous.À côté de lui, Nicolas Bauduin, que j’avais lancé à Beaufays, sortait d’une grave blessure.Cette saison, il a tout simplement explosé et son transfert à Verlaine est mérité."

Sur le banc, aussi, il y a de la qualité à revendre. "À choisir, je placerais même Vigil-Bajo dans le onze , confie Luc Ernes. C’est une vraie belle équipe de P1, qui aurait pu embêter La Calamine."