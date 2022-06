Marco Derenne, le métronome de Jehay, lauréat malgré tout

Si son frère, Guy, a remporté l’équipe-type de P3 en 2018 sous la tunique de Limont, Marco Derenne n’était jamais parvenu à se hisser à la première place de ce classement. "Honnêtement, je ne m’y attendais pas, vous me l’apprenez , rigole l’intéressé. À la mi-saison, mon papa m’avait dit que j’étais dans le Top 3. Ensuite, je n’ai plus trop prêté attention à ce classement d’autant que j’ai dû louper plusieurs rencontres. Bien sûr, cela me fait plaisir. Ça montre que tout n’a pas été mauvais cette saison." Il est vrai que tout Jehay a vécu un championnat catastrophique, avec une relégation en P2. "Parfois, c’est souvent plus facile de se mettre en évidence quand une équipe ne tourne pas. Ce fut le cas cette ici, rien n’a tourné en notre faveur , poursuit Marco Derenne. C’est la toute première fois que suis confronté à une telle saison mais personne n’a voulu baisser les bras. À choisir, j’aurais évidemment préféré me sauver et ne pas remporter cette équipe-type car le collectif prime avant tout."