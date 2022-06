Une formation bien balancée mais qui manque d’un target man

Ainsi, après la D2 ACFF ce mardi place, ce mercredi, à l’échelon juste en dessous, qui n’était pas très fourni en clubs huy-waremmiens puisqu’on retrouvait uniquement Huy et Wanze/Bas-Oha dans la série B, ce qui a facilité les choix au moment de composer ce onze de base.

1. Le mode d’emploi

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, sans mauvais jeu de mot, nous avons de nouveau employé les mêmes règles que les années précédentes. Ainsi, après chaque match de Huy et de Wanze/Bas-Oha, le journaliste présent sur place attribuait 3, 2 et 1 point(s) aux trois meilleurs éléments de ces deux formations. De semaine en semaine, un classement de la régularité s’est donc construit en additionnant les points récoltés lors de chaque rencontre.

Pour constituer ce onze de base, nous avons ensuite jeté un coup d’œil au classement final pour en sélectionner les éléments les mieux classés tout en essayant de respecter au mieux le poste de prédilection de chacun. Nous en sommes donc arrivés à ce 4-3-3 plutôt classique et bien équilibré. Et, pour une fois, les défenseurs étaient relativement bien classés puisque les seize joueurs qui composent cette équipe sont… les seize premiers du classement général. Ceci s’explique sans doute par le nombre très faible d’équipes différentes présentes dans ce classement.

2. Une quasi-parité Qui dit nombre impair de joueurs (11) au coup d’envoi, dit forcément impossibilité d’arriver à une parité exacte entre Huy et Wanze/Bas-Oha. C’est ainsi la formation de Manu Papalino qui place le plus d’éléments dans ce onze type avec six représentants avec le portier, deux défenseurs, deux médians et un avant. Wanze/Bas-Oha n’est pas en reste avec, évidemment, les cinq autres joueurs répartis comme suit: deux arrières, un milieu et deux attaquants. Les troupes de Jean-Yves Mercenier se permettent même le luxe de dominer le banc avec quatre joueurs face au seul élément hutois, Manu De Castris.

3. L’avis de Manu Papalino Et comme toute bonne équipe possède un coach, on ne peut pas déroger à la règle. Et, pour le désigner, on a bien évidemment regardé le classement. Et là où Jean-Yves Mercenier n’est pas parvenu à assurer le maintien de Wanze/Bas-Oha, Manu Papalino a permis à Huy de se sauver lors des barrages. Il était donc logique d’en faire le mentor de cette équipe-type. " Oui, ça me fait plaisir, même si j’avais une chance sur deux ", rigole l’ancien mentor de Grâce-Hollogne.

Une formation qui n’est pas pour déplaire à son coach honorifique. " J’y vois deux gros points forts. Tout d’abord, le gardien. Mathieu Delbouille est un gardien qui sait rassurer sa défense et qui prend de la place. Pour moi, c’est l’un des meilleurs de la série , abonde Manu Papalino. Deuxièmement, le milieu est quand même très bien équilibré. Frantim est un vrai récupérateur, Papalino sait se projeter vers l’avant alors que Hubreaux peut apporter cette touche technique. Et puis, il faut aussi reconnaître que Fabrice Papalino, et je ne dis pas cela parce que c’est mon frère, est l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur à son poste en D3B ACFF. Et la défense, même si elle est assez jeune, est composée de belles surprises et de gars qui amènent de la sérénité. "

Mais, et c’est symptomatique de la saison des deux clubs mosans, ce onze, bien qu’il regorge de qualités, manque d’un vrai buteur. Il est vrai que Huy possède la moins bonne attaque de la série alors que Wanze/Bas-Oha n’est que 13edans ce classement particulier. C’est d’ailleurs ce qui nous a poussés à placer Jamart en pointe, manquant d’un vrai numéro neuf bien placé dans le classement. " Sans manquer de respect à Jamart, ce n’est pas un vrai buteur. C’est plutôt un joueur de flanc, confirme celui qui driverait cette équipe fictive. Mais c’est comme ça. Aussi bien Huy que Wanze/Bas-Oha ne pouvaient compter sur un gars comme Guillaume Legros qui amène un paquet de buts par saison. "

Et si elle semble, sur papier, quand même relativement bien équilibrée, Manu Papalino n’aurait pas bâti ce onze de base de cette façon. " Je pense que cette équipe n’est pas plus forte que celle que j’avais à ma disposition cette année. Par exemple, un gars comme De Castris (NDLR: qui est sur le banc) devrait être dans le onze de base selon moi. Après, bien évidemment, je suis honoré d’en être le coach, même si jean-Yves Mercenier aurait pu la coacher également. "

Mais, finalement, alors qu’elle est composée de joueurs de deux formations qui ont terminé à deux des quatre dernières places de la série, qu’aurait pu espérer cette équipe dans une série de D3B ACFF plus serrée que jamais. " Je pense qu’on aurait pu terminer aux alentours de la dixième place ", tranche Manu Papalino.

Une place à laquelle auraient sans doute bien voulu terminer Huy, sauvé de justesse et Wanze/Bas-Oha, qui a finalement basculé en première provinciale cette saison. Mais on ne réécrira évidemment pas l’histoire.