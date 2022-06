Ambitieux après une saison aboutie en D2 malgré plusieurs pépins physiques et absences notables, les Intéristes devront en effet finalement reprendre le championnat en D3 alors que dans le cadre de la saison régulière, ils ont fini à une belle 9eplace dans une série qui est loin d’être facile.

La faute à qui, à quoi?A leur équipe… U15. " Avec le Covid, nous avons connu un petit couac en début de saison. Nous avions beaucoup de cas dans notre équipe U15 et nous avons été contraints au forfait général " explique Flamur Vitija, forcément déçu. Et malgré que les jeunes Mosans aient pu reprendre le championnat au second tour, c’est finalement tout un club qui se voit sanctionner administrativement. " C’est vraiment dommage, ça fait deux années qu’on fait nos preuves en D2 pour finalement payer un couac d’un mois " peste le mentor hutois. En bord de Meuse la colère est grande car les conséquences sont multiples. " Outre le fait qu’on a déjà perdu et qu’on va encore perdre des joueurs désireux de rester en D2 , nous ne disposerons plus d’équipe U21, poursuit Flamur Vitija. Seuls les clubs de D1 et D2 peuvent en inscrire une. " Et quand on sait que le projet mené à Huy est avant tout formateur, ça fait mal. " On va devoir se séparer de certains éléments pas encore préparés au grand saut vers la D3. Il y a vraiment un écart entre le discours tourné vers la jeunesse de la fédération et leurs véritables actes " constatait, non sans amertume, Flamur Vitija qui a utilié les services de l’avocat Adrien Carlozzi, pour défendre les intérêts du club mais a décidé de lâcher l’affaire et les procédures suivantes afin d’éviter des palabres et frais judiciaires supplémentaires.

Ne comptez cependant pas sur les Intéristes pour baisser les armes. Ils reviendront pour jouer le titre et ainsi retrouver une D2 quittée par une (trop) petite porte très vite.