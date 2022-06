Et certains d’entre eux se sont illustrés sur plusieurs épreuves, à l’image d’Anouk Lilien, victorieuse à la perche et au 80 mètres haies, ou encore Christine Fuentes, doublement bronzée, à la fois au javelot et au poids.

Mais le grand bonhomme du week-end n’est autre que Noël Ackaert. couronné à la longueur tout en ajoutant deux breloques en argent sur le 100 et le 200 mètres. " Évidemment, c’est un très bon week-end pour moi , confie celui qui concourt dans la catégorie des M45. Mais le vent était fort et tournant, il était donc difficile de trouver des bonnes marques pour la longueur. Je remporte le titre, mais je sais que je peux faire nettement mieux en termes de performances. Sur le 100 et le 200 mètres, je suis très heureux car je retrouve des temps que je n’avais plus fait depuis trois ou quatre ans. Mais le vent était, une fois de plus, trop fort et ces temps n’ont donc pas été homologués. C’est à la fois agréable de savoir qu’on peut aller plus vite à 48 ans qu’en début de cette catégorie d’âge et frustrant de ne pas avoir pu transformer l’essai. "

Avec ces trois nouvelles breloques, le statisticien attitré du club ajoute plusieurs lignes à un palmarès 2022 déjà bien fourni. Lors des Nationaux indoor, il était ainsi déjà devenu champion de Belgique au triple saut et vice-champion sur le 200 mètres. Et de décrocher en mai le titre de champion francophone de pentathlon. Le tout après avoir dû passer sur la table d’opération en 2020 afin de se faire poser une prothèse discale. " À la suite d’un accident de toboggan dans un parc aquatique , rappelle-t-il. Heureusement, je suis tombé sur un chirurgien brillant et perspicace. On me disait trop vieux, il m’a remis sur pied. "

Mieux encore, dans son sillage, c’est toute une génération hutoise qui continue à performer. Et les Mosans l’ont prouvé il y a dix jours en terminant troisièmes de Division 1 lors des inter-cercles. Une compétition qui, pour la première fois, avait mis la mixité en place. " Il était difficile d’aller rechercher des athlètes, trois ans après les derniers inter-cercles. Mais on s’est vraiment bien défendu en terminant derrière l’Excelsior et Dampicourt, deux clubs de taille et aux moyens nettement plus importants. On va donc disputer une douzième année consécutive en D1 l’an prochain. Ça force le respect tout de même ", savoure Noël Ackaert, capitaine de ce groupe de passionnés.

Et si la saison estivale est d’ores et déjà réussie pour le Hutois, elle est loin d’être terminée car il lui reste de belles échéances dans les semaines à venir comme les championnats nationaux d’épreuves multiples au mois d’août.