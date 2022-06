C’est dans cette optique que Maric Lechantre se présentait au Mémorial Gaston Reiff de week-end. Le tout après plus de trois mois sans la moindre compétition. " J’ai eu une déchirure aux ischios à gauche puis une élongation au ischios à droite ", souffle le Saint-Georgien, qui n’était certainement pas dans la forme de sa vie.

Et pourtant, dès les séries, l’athlète de 16 ans frappe fort avec un temps… de 10 secondes et 95 centièmes! Un chrono qui le place à la troisième place du ranking belge de sa catégorie et dans le Top 100 européen. " Je ne m’y attendais pas du tout , reconnaît-il. En fin de course, je n’ai pas osé aller en extension de peur de me blesser à nouveau. Quand je passe la ligne, je vois que le vainqueur de la série fait 10: 68. Je me dis alors que je dois être trois dixièmes derrière, aux environs des 11 secondes. Mais passer en dessous, c’est quand même quelque chose. J’étais évidemment heureux, d’autant plus que je revenais de blessure. J’étais certain que j’étais reparti. "

Mais alors qu’il avait encore du jus et qu’il était encore bien parti pour améliorer sa meilleure marque en finale, c’est le drame aux deux tiers de la course. " Quand j’ai voulu aller en extension, ce que je n’avais plus fait depuis longtemps, j’ai senti directement que ça claquait Je savais que c’était fini , peste Maric Lechantre, qui avait toujours du mal à marcher ce lundi après-midi. Ma saison estivale est plus que compromise. Franchement, c’est dur à encaisser car je suis stoppé dans mon élan. Je revenais à peine à la compétition, je manquais de confiance après tout ce temps perdu sans courir. J’avais le Memorial Van Damme dans le viseur ainsi que les différents championnats qui arrivaient. Mais voilà, tout est foutu, c’est une saison à la poubelle… "

Et alors que la saison estivale vient à peine de démarrer, elle s’arrête déjà pour Maric Lechantre. Bien dommage a vu de la forme que le Saint-Georgien tenait…