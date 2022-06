La synergie envisagée entre Amay et Villers sera bientôt réalité ©- 

Ainsi, toutes les catégories de jeunes vont se rapprocher, à charge pour certaines d’être gérées par Amay et d’autres par Villers.Les deux équipes premières évolueront toujours bien en D2 pour Amay et en promotion pour Villers.C’est Roel Ory, l’actuel entraîneur des dames de Villers, qui coachera désormais la seconde nommée.Chaque joueur reste affilié à son club d’origine. Il n’y aura pas de pont entre les deux formations premières, du moins pas dans le sens Villers-Amay, mais bien dans l’autre sens.

Par ailleurs, on en sait un peu plus sur le futur noyau amaytois.Tous les joueurs ont prolongé sauf Loïc Pagnoul et Manu Debroux.Baptiste Delvaux (promotion Visé) et Maxime Di Giacomo (Montegnée, devenu coordinateur LFH pour la fédération) s’en vont. C’est Didier Jamotte qui remplacera Bastien Pierre comme T2. Rayons transferts pour cette D2, Aymeric Pucci (Flémalle, gardien), Matteo Pucci (retour Malte, pivot) et Arnaud Agnello (Montegnée arrière) arrivent dans un club qui évoluera avec cinq cerles liégeois plus St-Trond.