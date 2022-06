Un niveau où il est redescendu cette saison pour accompagner son frère dans le projet hutois et, comme on pouvait s’y attendre, il s’est mué en véritable patron de la formation mosane pour la mener jusqu’au maintien suite au match de barrages disputé contre Gosselies. Un rôle de véritable box-to-box dans lequel il a excellé et pour lequel il a été reconnu, remportant le classement avec une petite unité d’avance sur son coéquipier Mathieu Delbouille alors qu’il n’apparaît dans cette fameuse équipe-type que pour la première fois de sa carrière. " À un moment donné, j’avais regardé votre classement et j’étais deuxième ou troisième. Puis, je dois bien reconnaître que j’avais un peu perdu cela de vue , avoue le numéro 21 hutois, surpris de remporter cette récompense honorifique. Oui, je suis content, on ne va pas se cacher. Gagner ce classement en étant relégué avec Huy, ça n’aurait pas eu la même saveur. Ici, le maintien est aussi acquis, la saison est donc aboutie. "

Preuve de sa régularité, Fabrice Papalino est le quatrième joueur le plus utilisé cette saison par son frère de coach, le tout en ayant raté plusieurs rencontres à cause d’une blessure à l’épaule. " C’est vrai, j’ai presque tout joué , opine-t-il, tout en pointant quand même un petit bémol dans sa saison. J’aurais pu faire mieux en termes de buts marqués (NDLR: trois). Oui, mes réalisations ont été importantes, mais je me dois de marquer un peu plus. C’est quelque chose que je dois corriger pour la saison prochaine. "

Et même s’il s’agit avant tout d’un prix individuel, le Jemeppois avait une pensée pour tous ceux qui ont joué un rôle dans cette consécration. " C’est vrai, c’est un titre individuel, mais également collectif. Je n’aurais pas pu l’avoir sans mes coéquipiers , insiste Fabrice Papalino. Je remercie également les journalistes d’avoir voté pour moi. Avant la saison, beaucoup nous voyaient descendants. Et ce titre, pour moi qui ai fait le maximum pour Huy et pour l’équipe, fait évidemment plaisir au bout de cette saison qui a été compliquée. "

Nul doute que Fabrice Papalino échangerait un titre individuel la saison prochaine pour vivre une saison collective bien moins stressante au niveau du sauvetage à l’échelon national.