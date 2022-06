Kremer cède le flambeau à Florkin à Crisnée

Avec une incroyable troisième place à l’issue de ce championnat et un tour final de feu où Crisnée ne s’est incliné qu’en finale face à Seraing Athlétique, ce départ est un véritable coup de tonnerre. En annonçant la décision, prise depuis quelque temps déjà, sur ses réseaux sociaux, Damien Kremer en a surpris plus d’un. Malgré cela, l’ancien défenseur reste attaché à son club. " D’ailleurs, ça me dégoûte de voir certains vautours tourner dès le lendemain de mon annonce auprès des joueurs. C’est un manque d’éducation et je pèse mes mots. Après, on s’étonne que les joueurs ne sachent plus tenir leurs engagements… "

Son successeur est d’ores et déjà connu

Et pour trouver le nouveau T1, il n’a pas fallu aller bien loin. En effet, c’est Philippe Florkin, le T2 de Damien Kremer, qui devient le nouvel entraîneur principal. Alors qu’à l’issue du match contre Seraing Athlétique, le milieu de terrain nous avait secrètement confié son envie de ne plus être adjoint mais bien T1, le voilà propulsé à la tête de son club. " Et le premier surpris, c’est moi. Ça me fait évidemment plaisir , se réjouit le coach. J’avais donné comme seule condition que Damien reste dans le club dans le costume de directeur technique. Avec Romain (NDLR: Kremer, son nouvel adjoint) et Damien, on se connaît par cœur tous les trois. Je travaille depuis cinq ans de la même manière qu’eux, donc ce changement ne modifiera rien pour les joueurs. "

Jamais vraiment favori en P3, Crisnée en a surpris plus d’un cette saison. Est-ce que les Mauves seront capables de créer la sensation une nouvelle fois en 2022-2023? Philippe Florkin préfère ne pas trop se mouiller. " On va essayer d’embêter toutes les équipes sur le terrain et on verra ce que ça donnera."