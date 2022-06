Et si vous testiez une moto de trial au Mondial?

Par cette activité et l’organisation d’une manche du championnat du monde en Belgique , Frédéric Flagothier souhaite regagner l’intérêt du public et des jeunes pour le trial. "La discipline a été très célèbre chez nous dans les années 80 , se souvient-il. Rappelons qu’Eddy Lejeune a été champion du monde en 1982, 1983 et 1984! On ne sait jamais, cet événement pourrait susciter des vocations. Si on pouvait découvrir le Thierry Neuville du trial, ce serait vraiment chouette. Cela pourrait donner une certaine dynamique à ce sport en Belgique."

Car, il faut bien le dire, le trial mondial est aujourd’hui dominé par les Espagnols. Et les Belges dans tout cela? Ils sont généralement peu nombreux à s’engager au plus haut niveau. À Comblain-au-Pont, seuls Maxime Mathy et le champion de Belgique en titre, Émile Mattheeuws, représenteront notre pays en Trial2.