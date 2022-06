Yves Giavon, dernier transfert d’Ouffet

Un transfert qui ravit également le joueur de 21 ans, lui qui n’a pas pu s’exprimer comme il l’aurait voulu sous les ordres de Carmelo Zambito. " C’était une saison assez mitigée , confirme Yves Giavon. J’ai joué toute l’année à 50% avant de me faire opérer d’un conflit à la hanche au mois d’avril. Je n’avais plus vraiment envie de revivre la même saison. C’est pour ça que j’avais émis le souhait de partir dans un premier temps avant que les changements de structure à Templiers ne viennent un peu remettre en question ma décision. "

Mais les arguments avancés par Manu Wilmet ont fini de convaincre celui qui peut évoluer en défense centrale, à l’arrière gauche ou même en tant que médian défensif. " Il a bien présenté son projet, il est bon quand même (rires). Il prône le jeu au sol, le beau football et ça colle avec la formation que j’ai reçue ", confie cet étudiant en droit, passé par Sprimont, Beaufays, Aywaille et Trooz.

Mais avant de penser à son retour sur les terrains, le joueur de 21 ans va devoir se remettre sur pied après son opération. " Je ne veux pas me précipiter, je vais revenir tout doucement. En ce moment, je suis encore des séances de kiné (NDLR: avec Christophe Nezer). Et puis, le but sera évidemment de tire mon épingle du jeu cette saison , abonde Yves Giavon. Avec l’envie du coach de jouer au football et ma formation en jeunes, cela ne peut que bien coller. "

Une chose est certaine, Yves Giavon ne débarquera pas en terrain inconnu à Ouffet, lui qui retrouvera ainsi notamment Vincent Merlina, son coéquipier à Templiers-Nandrin cette saison.