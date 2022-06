Un ancien gardien du PSG débarque à Hamoir

Avant d’arriver à Durbuy en 2021, Dylan Yaya Dieuveil évoluait avec la deuxième équipe du PSG. "Nous étions en Nationale 3.Là aussi, ce fut un très beau souvenir. La saison dernière, j’avais envie de me relancer en débarquant en Belgique.A Durbuy, on m’a vendu du rêve." Très vite, le Français déchante et préfère arrêter sa saison après une rencontre face à Givry, le 27 novembre dernier. "Je ne pouvais plus continuer comme ça.Ce qui s’est passé là-bas est un scandale.Le club n’était tout simplement pas géré.Les dirigeants n’ont pas respecté leurs engagements envers moi , déplore le gardien. Malgré tout, j’ai continué à m’entraîner de mon côté pour garder la forme. À vingt-cinq ans, j’ai encore l’avenir devant moi."

L’offre de Hamoir est donc arrivée au bon moment. "J’ai effectué deux entraînements et tout s’est très bien passé. Le feeling avec le coach est très bon. J’ai senti à Hamoir un club familial et très ambitieux, c’est tout ce que je recherche dans le football . J’ai reçu quelques offres en France mais je préfère, pour l’instant, rester en Belgique , confie Dylan Yaya Dieuveil. Je compte avant tout me relancer et continuer à apprendre aux côtés d’un ancien joueur professionnel."

International U20 pour le Congo, le gardien n’a pas fait une croix sur le football professionnel. "Je veux jouer et prouver à tout le monde que je n’ai pas perdu mes qualités. Je suis persuadé que je peux encore réaliser de belles choses , dit-il. J’espère faire partie des trois gardiens sélectionnés lors du prochain rassemblement avec le Congo. Paul Put et Francis N’Ganga (NDLR: le sélectionneur et manager du Congo) connaissent ma situation mais je dois absolument jouer."

La concurrence s’annonce féroce entre Thibaut Rausin et Dylan Yaya Dieuveil. Hamoir s’est en tout cas attaché les services d’un gardien ultra motivé.