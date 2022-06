Tourné vers l’offensive, ce onze-là ferait mal

1. Le mode d’emploi Comment a-t-on confectionné cette équipe?En prenant les noms au fur et à mesure du classement et en les plaçant dans le schéma tactique ad hoc.Est ainsi apparu naturellement un 3-5-2 très offensif avec des joueurs qui, tous, évoluent dans la place qui leur a été dévolue dans leur club mais sauf peut-être pour le Warnantois Pierre Biscotti casé sur le flanc droit de l’entrejeu.Comme toujours, il a fallu descendre parfois bas dans le classement pour dénicher les premiers défenseurs.

2. Cinq clubs sur six Le risque de ce jeu, c’est que, forcément, certains clubs parmi les régionaux ne soient pas représentés.Et à ce petit jeu, c’est presque bingo puisque cinq des six clubs régionaux sont représentés à l’exception de Stockay.Logique puisque les Stockalis sortent d’une saison compliquée où ils ont employé beaucoup de joueurs afin de valider leur maintien.Aucun rouge et noir ne s’est fondamentalement mis en évidence.

Sur les 16 joueurs présents dans l’infographie ci-contre, cette équipe fait ainsi la part belle aux Soliérois qui y placent 4 pions.Pas illogique dans la mesure où Solières est passé à un cheveu du tour final.Même constat pour Warnant qui y glisse quatre représentants après une saison historique qui a vu les Villersois s’offrir la victoire finale du tour final de D2 ACFF. Verlaine , qui a souffert pour valider son maintien, suit avec trois gars dont l’étonnante révélation Loris Doyen, promise à un bel avenir. Idem pour Hamoir , moins en verve cette saison, mais qui offre quand même le vainqueur du jeu (voir ci-contre). Waremme ferme la marche avec deux gaillards dont la révélation JasonPenga, auteur d’une grosse saison.

3. L’avis du "Jas" Pour coacher tout ce petit monde, impossible de passer à côté de l’homme de la saison à Warnant, j’ai nommé Stéphane Jaspart.C’est lui qui a mené Warnant si haut, une première dans son histoire et une première dans l’histoire de notre football régional.Et c’est donc à lui, le coach de l’année à Huy-Waremme, qu’on a demandé ce qu’il pensait de cette équipe." Bah, c’est une belle équipe, c’est clair , sourit-il. Mais, sincèrement, si vous me demandez de choisir, je préfère de loin la mienne.Elle est bien plus équilibrée.Puis, mon équipe, c’est mon équipe hein (rires). Je ne vais pas vexer mes joueurs, non plus… "

Il n’empêche, selon le coach de Warnant, cette équipe tiendrait la route." Je ne mettrais peut-être pas les joueurs, du moins certains, à ces positions-là, mais cela devrait quand mêmeprendre des points, assure-t-il. C’est super offensif.Donc, cela va mettre des buts.Par contre, il manque quand même d’un vrai demi défensif dans cette formation pour apporter un peu d’équilibre.Il faudrait un gars qui regarde un peu derrière et qui colmate les brèches.Un Oumar Barry, c’est bien mais ce n’est pas suffisant. Il faudrait quelqu’un en plus… Il faudrait aussi voir si cet ensemble de grosses individualités ferait sens niveau collectif.Là, on ne le saurait qu’à l’usage. "

Quel serait l’atout numéro 1 de cette équipe?" Il y a son côté fort offensif , dit Stéphane Jaspart. Mais aussi le fait qu’il y ait pas mal de joueurs d’expérience qui ont du foot.En termes de qualités pures, c’est costaud. " Mais cette formation aurait quand même un gros défaut." Oui, je pense qu’elle manquerait de taille quand même , conclut le "Jas". Et on sait à quel point c’est important dans le foot moderne… "