Les frères Fransquet joueront à Verlaine

Après une saison ô combien délicate en D2 ACFF, Verlaine était dans l’obligation de se renforcer pour éviter de vivre une nouvelle campagne stressante. Les Taureaux, qui ont déjà acté les arrivées de Steve Tchamdjou, Jonathan Gallina, Nicolas Baudouin, Elisah Temou et Noah Miévis, viennent de frapper un nouveau gros coup en attirant Émilien Fransquet.Le défenseur de 28 ans, passé par Stockay et Warnant, apportera toute son expérience à un groupe largement plus fort, en tout cas sur papier, que la saison dernière. "Même si je m’étais d’abord engagé à Jogoigne, j’ai vite pris conscience que cela n’irait pas , avoue le gaucher. Avec des entraînements à 20h et au prix de l’essence, il était impossible pour moi de me rendre plusieurs fois par semaine à Jodoigne, d’autant que le club est à 45 minutes de la maison.Le projet était beau mais c’est ainsi…"