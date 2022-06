Auteur de sept buts en 24 matchs cette saison, l’attaquant âgé de 26 ans reste sur une saison en dent de scie avec les Hutois. "Les premiers matchs ont été un peu compliqués puisque j’ai été relégué sur le banc.La deuxième partie de saison fut largement meilleure à titre personnel , confie l’intéressé avant d’expliquer son arrivée à Fize. Depuis le début de saison, j’avais envie de consacrer moins de temps au football.Le football a toujours été ma passion depuis l’âge de 4 ans et j’avais envie de penser à ma vie privée. C’est José-Marie Nzembo qui m’a parlé de Fize.Très vite, le club et moi avons noué les contacts et je n’ai pas hésité longtemps avant de signer.Ce sera la première fois que j’évoluerai en provinciale et j’en avais besoin.J’espère retrouver du plaisir. Pour l’instant, je n’ai plus envie d’évoluer en Nationale."

Après les départs de Jonathan Gallina, Johan Licour et la non-venue de Michaël Mayanga, les Fizois sont donc parés offensivement. "J’aimerais permettre à Fize de monter pour la première fois en D3 , confie l’attaquant. Le coach me fait confiance et j’espère pouvoir aider le club un maximum. AU niveau de mes objectifs, peu importe, je veux jouer et retrouver le plaisir que j’avais il y a encore quelques saisons."

Verbist, Crahay, Van Coppenolle et Suray restent à Solières

Bonne nouvelle pour les supporters soliérois puisque Maxime Crahay, Dylan Suray, Christopher Verbist, Mateo Van Coppenolle et tous les joueurs ont finalement décidé de prolonger l’aventure Chemin de Perwez.Depuis l’annonce du retrait de José Lardot à la tête du club hutois, voilà une série de joueurs sur lesquels Pascal Bairamjain pourra compter. À noter que le défenseur Damien Humblet devrait encore évoluer à Solières la saison prochaine. Voilà qui devrait permettre aux Soliérois de voir plus clair en vue des prochaines semaines.