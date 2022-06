Neuvième la saison passée, la pilote Ferrari de la team Iron Lynx a pourtant vécu un début d’épreuve cauchemardesque dans la classe GT Pro-AM mêlant les pilotes professionnels et les Amateurs catégorisés "Bronze".

Après à peine deux tours de course, une crevaison est venue entacher les ambitions du seul équipage féminin présent au Mans. "On a clairement manqué de chance , peste Sarah Bovy. Cette crevaison est due à cause de graviers présents sur la piste.Soixante voitures sont passées avant nous mais, apparemment, on a roulé sur le petit bout qu’il ne fallait pas.C’est malheureusement le sport.Dès le début, on a dû batailler, puisqu’on a dû repartir avec un tour de retard sur nos concurrents."

Si le podium – qui restait comme le principal objectif de la Nandrinoise – s’est rapidement envolé, la team Iron Lynx n’a jamais baissé les bras. "On a dû attaquer du début à la fin. Que ce soit les ingénieurs, les mécaniciens ou mes coéquipières, on a fait bloc ensemble pour tenter le pari de revenir dans la course , confie la Nandrinoise. On est toutes parties en mode guerrières, il a fallu se donner pendant plusieurs à 110%"

Au final, la "panthère rose" et ses coéquipières sont parvenues à se hisser à une superbe septième place, à cinquante secondes de la quatrième position . "Au vu du déroulement de la course, on peut être très contente. On a réalisé une belle remontée et je tiens à tirer mon coup de chapeau à toute la team , confie la pilote Ferrari qui souligne tout de même un point négatif. Malheureusement, la balance de performance était mal calibrée. Quand on voit que la première Ferrari, qui n’a pas eu le moindre problème, ne termine même pas sur le podium, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas."

Qu’à cela ne tienne, Sarah Bovy, qui enchaîne les bons résultats cette saison, ne retiendra que le positif. "J’ai vécu pour la première fois la parade des pilotes. Encore maintenant, j’en ai des frissons. Tant qu’on n’est pas sur place, on ne se rend pas compte de l’ambiance qui règne" , dit-elle. Les sollicitations ont d’ailleurs été nombreuses pour le trio 100% féminin. "Cela n’a pas arrêté. Bien sûr, ça nous fait chaud au cœur. Que ce soit les interviews, les selfies ou les autographes, c’est grisant. On le fait avec plaisir, même si ça joue un peu sur notre mental. Physiquement, je me suis senti très bien dans la voiture.C’est de bon augure pour la suite."

Après une semaine de repos bien mérité, Sarah Bovy sera de retour à Spa, début de semaine prochaine, avant de s’envoler pour l’étranger et poursuivre sa belle saison lors du GT World Challenge