Ali Yilmaz rafle la mise en écrasant la concurrence au sommet

Neuf points d’avance sur les plus proches concurrents, soit "trois victoires de plus" si on considère que le jeu rapporte maximum trois points par match.Le Hamoirien Ali Yilmaz n’a pas laissé grand-chose derrière lui.Il faut dire que l’ailier, qui a joué en 9 cette saison, a particulièrement performé.Auteur de 16 buts, ce qui est le meilleur total de sa carrière, l’offensif de 29 ans est au sommet de son art.Il le sait d’ailleurs fort bien. " On a vécu une saison avec une ambiance terrible , dit-il. Et cela nous a portés même si on a échoué en dessous de notre objectif collectif qui était la 5eplace.À titre personnel, oui, je pense avoir livré une bonne saison. J’ai raté des occasions, évidemment, mais j’ai aussi été assez réaliste malgré tout.En vérité, j’ai été formé en 9 et j’aime jouer à ce poste.J’ai simplement retrouvé mes sensations de buteur que je n’avais jamais vraiment perdues.C’est sympa de faire marquer, mais c’est sympa aussi au final de faire marquer… "