Qui après Braives?

Cette reprise enchante évidemment Benoit Tilman, le président." Cela fait du bien de se dire qu’on est débarrassé du Covid et de cette fameuse crise , dit-il. Là, on peut reprendre la compétition de façon normale.On a avancé les dates pour ne pas qu’elles tombent en même temps que la reprise du championnat prévue mi août.Ainsi, on peut reprendre tranquillement mais sûrement… " Qui pour succéder à Braives dès lors?La réponse dans quelques semaines.