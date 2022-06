Objectif atteint pour Laenen et Goset

Avec leur élimination samedi en fin d’après-midi en huitièmes de finale, le Waremmien et le Hervien terminent donc neuvièmes de ces championnats d’Europe U22. L’objectif a donc été pleinement rempli. " Oui, nous sommes contents du résultat. Notre place finale correspond plus ou moins à notre ranking européen, soit aux alentours de la dixième place. On a disputé cinq matchs et on en a remporté trois face à des équipes pas faciles à jouer , analyse le coach. Mais bon, il y a quand même une petite pointe de déception. On se dit qu’on aurait pu faire mieux en jouant la Finlande en huitièmes de finale. Le tirage aurait pu être plus compliqué. "

Car, après une phase de poule terminée avec deux succès et un revers, concédé face à la solide Tchéquie, les deux Liégeois ont dû passer par les barrages, brillamment remportés face à l’Ukraine, en début de journée samedi. Ce qui a sans doute laissé un peu de traces au moment d’affronter les Finlandais. " Mais cela n’explique quand même pas tout, rétorque Damien Dupont. Il faut reconnaître qu’on a vraiment mal joué, on n’était pas dedans pour la première fois du tournoi. Et puis, nos adversaires, même s’ils ne sont pas impressionnants, ont été diablement efficaces. Dans les autres matchs, on arrivait à remporter les longs échanges, ce qui n’a pas été le cas face à la Finlande. Et pourtant, même si le score peut paraître sévère, on n’est pas passé loin quand même. Si on arrivait à remporter le deuxième set après être revenu au score, je pense qu’on aurait pu remporter le tie-break. C’est dommage car, jusque-là, on avait bien géré les matchs. On n’a pas bien joué, au contraire de la Finlande qui, pourtant, n’est pas vraiment plus forte que nous. "

L’histoire ne dira jamais si cela aurait été le cas. Qu’importe au final car le tournoi des deux Belges est plus que réussi. Le tout en ayant croisé des paires qui sont déjà professionnelles malgré leur jeune âge. " Ces quelques équipes sortent un peu du lot. Mais, pour le reste, il y a une vingtaine de formations avec un niveau quasi similaire. C’est ce qui rend ce tournoi très intéressant, mais aussi très dur car il n’y a pas le droit à l’erreur. Un match raté, comme face à la Finlande, et on est dehors ", souligne Damien Dupont.

Pour leur quatrième participation à un championnat d’Europe, Louis Laenen et Thibault Goset ont en tout cas prouvé qu’ils progressaient dans la hiérarchie comme leurs résultats le prouvent. Ainsi, ils avaient terminé 17een U20 en 2020, 9een U20 et 17een U22 en 2021 et enfin une nouvelle neuvième place cette année dans la catégorie des U22. " Cette progression, c’est vraiment top , abonde celui qui est également scout pour Waremme Volley. L’année prochaine, Louis et Thibault disputeront leur dernière année en U22. Et comme ils progressent à chaque fois, cela va les forcer à faire encore mieux pour suivre cette courbe ascendante. Pour cela, il faudra aller en quarts de finale et, donc, jouer une cinquième place au pire. "

Réponse dans un an, mais nul doute que Louis Laenen et Thibault Goset en feront un objectif pour la prochaine édition de l’Euro. Et quand on sait qu’ils ont toujours atteint leurs buts, on ne peut que se montrer optimiste.