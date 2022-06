Nos clubs régionaux se sont encore bien renforcés en vue de la saison prochaine. Tour d’horizon.

En Nationale 3, Saint-Georges est parvenu à enrôler un joueur d’expérience en la personne de Claude Bodart. Avec le B2, les Saint-Georgiens devraient vivre une saison sans encombre. En Wallonie-Bruxelles, Bettincourt n’a pas fait dans la dentelle cette saison avec plus d’une dizaine d’arrivées. Pour son retour en régionale, le club waremmien a notamment attiré Cédric François, un pongiste pétri d’expérience.

En P1, on notera le retour aux affaires d’Éric Bauwens. Le Hutois, qui avait mis un terme à sa carrière en 2017, va reprendre sa carrière à Wanze . Ancien série A et aujourd’hui encore classé B2, le droitier au palmarès long comme le bras, jouera quelques rencontres avec l’équipe fanion du cercle wanzois. "Éric vient avant tout pour me faire plaisir , note Ronny Ceulemans, son ami de toujours. Il devrait jouer entre six et dix matchs en fonction des résultats du club. Il ne souhaite plus faire de saison complète mais il sera également présent pour les jeunes." Éric Bauwens entraînera donc les pépites wanzoises et apportera toute son expérience à la P1. "On s’était toujours dit qu’on jouerait un jour ensemble. Ce sera chose faite la saison prochaine et j’en suis très heureux" , se réjouit Ronny Ceulemans qui est parvenu à garder Émilien Piedbœuf à Wanze. Patapongistes s’est également renforcé avec la venue de Serge Moreau et tentera de se maintenir le plus vite possible pour sa première expérience au sein de l’élite provinciale.

Pour le retour de Marchin en P2, le club a frappé un grand coup en rapatriant Alexandre Bastin. Ce dernier arrive avec son pote, Loic Ferire. Deux séries B qui devraient permettre aux Marchinois de retrouver la P1. Toujours dans la même division, le TT Cercle , qui goûtera pour la première fois de son histoire à la deuxième provinciale, a transféré Benjamin Fissette, l’ancien pongiste d’Amay-Hermalle.

Enfin, en P3, Amay-Hermalle s’est très bien renforcé avec les venues de Steve Bovenisty et Geoffrey Slodowicz. Les deux joueurs classés série B, qui ne joueront que quelques rencontres, devraient tout de même permettre aux Amaytois de truster les premiers rôles.