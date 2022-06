Mais quel sort a été réservé à nos différents clubs? Au niveau féminin, la nouvelle R1 de Huy sera dans la pouleH avec seulement deux autres équipes: la R2 de Mons et la P1 de Marche. " C’est un tirage positif pour nous puisque nous avons l’ambition d’aller le plus loin possible dans cette compétition. On recevra l’équipe de Mons, ce qui sera positif d’autant qu’elle nous avait battus en championnat l’an dernier. On a une revanche à prendre ", soulignait Mike De Keyser.

Pour Haneffe , direction la poule D avec la nouvelle R1 de La Rulles, la R2 de Fleurus et celle de Kain.

Pour la R2 de Hannut , ce sera la poule G composée de quatre équipes avec la R1 du MOSA Angleur, la R2 de Belleflamme et la P1 du Canter. " Ce sera une bonne préparation contre des équipes fortes. On sera là pour jouer à fond mais surtout préparer le championnat", précisait Fred Carton.

Au niveau masculin, tous nos regards seront braqués sur la poule N avec la R1 de Waremme , la R2 d’Arlon, celle du RSW Liège Basket, la P1 de Libramont mais, surtout, celle de Hannut ! Un derby de feu que l’on a hâte de vivre le week-end du 14 août sur le béton de la salle des troupes de Michel Bisschop. Ayant atteint les demi-finales l’an dernier, les Wawas auront évidemment une belle carte à encore jouer cette saison. " D ’un point de vue pratique et confort, on s’en tire très bien au niveau des déplacements dans cette poule , nous confiait Alban Angelucci. Maintenant, sportivement, le gros piège de cette compétition, et ce qui la rend intéressante, c’est l’average. Aucune équipe n’est donc à sous-estimer même si elles évoluent dans des divisions inférieures. Car, en ratant ton début de match, tu peux vite te retrouver en difficulté au niveau du marquoir."

Pour la R2 de Huy , direction la poule I avec 4 autres équipes: Ciney (R1), Aubel (R2), Boussu, P1) et Mazy (P1). Pour le coach Jovenau, les choses sont simples. " Cette coupe reste une opportunité de jouer contre des équipes de niveaux différents. Il est difficile de savoir si ce sera positif. Dans tous les cas, ce sera instructif. Nous devons rester focus sur l’apprentissage des qualités nécessaires pour évoluer en équipes seniors au niveau que nous voulons atteindre ."

Pour la R2 de Haneffe , ce sera une poule de quatre avec la R2 de Profondeville, les P1 de Colfontaine, Fraire-Philippeville, et Mont-sur-Marchienne B. Pas vraiment de quoi ravir le coach, Renaud Leclercqs. " Pas de R1 au programme et seulement une autre R2. Cela signifie des duels contre des équipes aux caractéristiques des divisions inférieures. Il va falloir trouver des matchs amicaux en semaine contre des équipes également déçues par ce tirage et acceptant de nous rencontrer. Au travail donc! "