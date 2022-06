Émilien Fransquet et son frère Djibril évolueront à Verlaine

Verlaine comptera deux joueurs en plus en vue de la saison prochaine.Émilien Fransquet et son frère Djibril, qui s’étaient engagés il y a quelques jours à Jodoigne avant de revenir sur leur décision, ont en effet décidé d’enfiler la vareuse des Taureaux en vue de 2022-2023.On ne présente plus Émilien, l’ancien défenseur de Stockay, aussi passé par Warnant qui, à 28 ans, va apporter toute son expérience au club.Son frère est plus un pari issu des jeunes du RFCLiège.