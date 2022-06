Bettincourt, club le plus actif sur le marché des transferts

Quelques jours après l’officialisation des deux premières recrues, Christophe Pietroniro a été contacté par plusieurs joueurs de Waremme. "Je joue très souvent avec Matthias Degand et Loïc Legros au padel. Ils voulaient quitter leur club et souhaitaient venir joueur chez nous. Quand des joueurs sympas se proposent, tu ne peux pas dire non (sourire), confie le président. Maintenant, que ce soit Matthias Degand, Loic Legros, Laurent Hamal ou Nicolas Kellens, ceux-ci ne joueront pas beaucoup la saison prochaine. Quoi qu’il arrive, le club est évidemment ravi."

Conséquence de toutes ces arrivées, plusieurs équipes seront renforcées la saison prochaine. À commencer par la Wallonie-Bruxelles qui pourrait être une bonne surprise. "Tout dépend de la série dans laquelle on tombera mais l’objectif reste le maintien" , rappelle Christophe Pietroniro. Par contre, pour la deuxième équipe du club, qui milite en P3, celle-ci jouera le titre. "On pourra aligner plusieurs joueurs très bien classés comme Julien Blavier (NDLR: B6), même s’il ne jouera pas beaucoup.Par contre, un gars comme Bruno Olivier est une superbe recrue pour notre équipe B. On espère également être champion avec notre P5."

Bettincourt est, plus que jamais, à l’aube d’une saison de tous les records.