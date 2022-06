Arnaud Dely entre dans l’histoire du duathlon

Une épreuve organisée pour la première fois dans l’histoire des championnats du monde. "Après la course de vendredi où la tactique de la course a joué en ma défaveur, il fallait que je me rachète" , confie Arnaud Dely. C’était la première fois que je courais deux jours après un tel effort. Je pense que nous étions tous dans l’inconnue."

Avec deux équipes par nation au départ de la compétition sur les distances de 1,6 km à pied, 5,4 km à vélo, 0,8 km à pied, à parcourir deux fois par chacun, l’épreuve fut haletante. "Du début à la fin, le parcours était très exigeant et vallonné" , précise l’habitant d’Awans.

Premier relayeur, Arnaud Dely n’a pas failli à la tâche. "J’ai pris mes responsabilités en imprimant un rythme soutenu. Dès le départ, j’ai senti que j’ai senti que j’avais de bonnes jambes , dit-il. Lors de la deuxième course à pied, j’ai cédé le relais à Maurine en tête (NDLR: Ricour) qui a réalisé une course de dingue."

Au final, les Belges s’imposent devant l’Italie et la France et rentrent ainsi dans l’histoire du duathlon.

Arnaud Dely ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien garni. Prochain rendez-vous, en juillet, avec les World Games, aux Etats Unis. "On sera six Belges sur place et j’ambitionne évidemment une médaille" , note le nouveau champion du monde, qui aurait tort de s’arrêter en si bon chemin.