Valentin Petit est monté en puissance

Voir un attaquant de Thisnes caracoler en tête du classement des buteurs de P4A est tout sauf une surprise. Avec 200 buts inscrits en championnat, les Thisnois ont roulé sur la division. Si on attendait sans doute Damien Parthoens raflé la mise, c’est finalement Valentin Petit qui lui a grillé la politesse en marquant… huit buts lors du dernier match à Fumal. "Ce fut chaud jusqu’au bout d’autant que Tom Denayer (NDLR: l’attaquant de Hannut B) a lui aussi marqué plusieurs goals en fin de championnat, explique le frère de Benjamin. Si Damien n’avait pas été blessé, il aurait été à ma place, c’est sûr et certain." Lors de la saison 2018-2019, alors qu’il évoluait à Burdinne en P4, Valentin Petit avait également sorti un tout gros championnat. "J’avais inscrit 33 buts mais la série était un rien plus forte" , se souvient-il.