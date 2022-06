Stockay s’offre un médian et étoffe son staff

Ultra-ambitieux, Tom Boulenger, passé notamment par Mormont et Sprimont, espère franchir un palier. " Je veux me faire un nom et être pro , dit-il. Mes qualités? Mon endurance, ma mentalité et les longues balles. Je m’engage à Stockay pour un an et je vais tout donner pour qu’on me connaisse en fin de saison."

Stockay se réorganise aussi en coulisses.Ainsi, l’ex-entraîneur des gardiens Francis Nyssen sera toujours présent et officiera comme délégué la saison prochaine.Il aura, en charge, entre autres de confectionner la feuille de match avec, à ses côtés, Christophe Cordonnier.

Un élément, extérieur au club celui-là, va s’ajouter à ce duo.Il s’agit de David Britte.Ami du nouveau coachManu Valoir, cet Herméen de 45 ans a évolué dans le sillage du nouveau coach de Stockay ces dernières années depuis La Calamine en passant par Visé et Seraing.Il arrive à Stockay pour aider le staff dans une fonction élargie un peu tout terrain." Je vais aider le staff là où il aura besoin de moi comme je l’ai fait partout avec lui , dit David Britte, employé dans la vie. Je vais fonctionner comme une sorte d’électron libre sans poste particulier en me mettant au service des joueurs.L’objectif, c’est d’être le garant des valeurs véhiculées pour le staff et de régler des soucis quand il y en aura… " Un atout en plus donc dans la manche stockalie avec cette arrivée tintée de bons sens et d’humanisme.

Christophe Nezer s’en va

Christophe Nezer, le médian qui a fini la saison à Stockay et a notamment évolué à Verlaine deux saisons, quittera le club stockali à dater du 30 juin.

La suite de sa carrière, c’est en P2 que le solide médian va la poursuivre.Il évoluera en effet à l’Étoile Dalhem, en P2, la saison prochaine. Un choix étonnant qui va le voir plonger de… quatre divisions. " Je sais que ça peut paraître étrange, mais c’est un choix de vie, dit-il. Dans un premier temps, c’est juste pour aller taper la balle avec des potes.J’ai pas mal d’amis d’enfance là-bas à qui j’avais promis qu’on jouerait ensemble un jour.Si tout se passe bien, j’irai m’affilier et je jouerai avec eux. Vu mes obligations professionnelles (NDLR: il est kiné) et familiales avec la famille qui s’agrandit, ce n’est plus possible d’allertrois fois par semaine à l’entraînement.Je suis un peu triste de quitter la Nationale car je suis encore bien physiquement, mais il faut faire des choix, des fois.J’en fais un… "