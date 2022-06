Mamadou Gueye arrive en plus au Stade Waremmien

Il devrait apporter son vécu et son sens du but à Waremme qui recherchait toujours des solutions dans son secteur offensif." Je ne connais pas super bien le club mais je vais vite m’adapter , promet-il. Je suis venu pour connaître autre chose et en D2ACFF. Et grandir encore dans mon parcours.Je ne connais pas bien cette série mais j’ai envie de découvrir les exigences du niveau. "

Dans un premier temps, Mamadou Gueye avait confirmé sa prolongation de contrat à Gosselies.Mais il est finalement revenu sur sa décision." Je sais que le club était très fâché, reconnaît Mamadou Gueye. Mais il faut aussi comprendre les joueurs.Quand c’est pour jouer plus haut, c’est difficile de dire non.Surtout que j’ai senti beaucoup de confiance de la part du staff.J’espère vraiment performer à Waremme car je ne viens pas de Charleroi pour rire… (rires)."

Fort dans les duels, bon de la tête, Mamadou Gueye avoue ne pas toujours avoir bon caractère." Non, je dois travailler ça et je vais le faire avec le coach, rigole-t-il. C’est un de mes points à améliorer… "

Arnaud Scalco aussi

Par ailleurs, Waremme étoffe son staff.Steve Dessart, le coach waremmien, s’est en effet doté d’un préparateur physique en la personne d’Arnaud Scalco.Passé par Huy, Seraing ou dernièrement par Virton, il apportera son expérience aux Wawas.