Louis Delizée (Marchin): «Compliqué de réitérer la même saison»

Pourtant, vu les blessures des avants, le jeune homme de 20 ans a été contraint d’évoluer à la pointe de l’attaque. "On peut dire que ça s’est plutôt bien passé , sourit Louis. J e ne me suis jamais fixé un quelconque objectif. Je joue au football pour prendre du plaisir et gagner. Que je marque ou pas, peu importe. Cette saison, tout a tourné en ma faveur. J’ai également été bien aidé par mes coéquipiers."

Une saison pleinement réussie même si… "J’aurais dû être décisif lors des matchs importants, ce qu’est parvenu à faire Angelo Del Conte.C’est mon principal regret cette année , reconnaît cet étudiant en éducation physique. J’ai entendu plusieurs fois des critiques à mon égard mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas un attaquant. D’habitude, je marque entre 7 ou 8 buts sur une saison et je distille des assists. Ce que je préfère? J’aime bien les deux mais il faut que l’équipe gagne (rires)."

Il reste à Marchin

Forcément, Louis Delizée a attisé la convoitise. Si des clubs comme Thisnes, Wanze/Bas-Oha ou La Clavinoise sont venus aux nouvelles, l’attaquant a décidé de rester à Marchin car "je veux jouer. Je sais que si je rate un entraînement, ce n’est pas grave. Cela ne serait pas possible dans un autre club , dit-il. Et puis, je n’ai que vingt ans. Je veux terminer mes études et seulement après, je penserai à évoluer dans une autre division."

Un discours empreint de maturité et de sagesse qui démontre que le joueur est aussi bien dans sa tête que ses baskets. Une aubaine assurément pour tout Marchin. "Il est presque impossible que je réalise encore une saison comme celle-là , explique Louis Delizée. Cependant, j’ai pris goût en marquant des buts. Si je pouvais atteindre la barre des vingt goals, ce serait déjà pas mal."

Un objectif mesuré pour un joueur au potentiel énorme.