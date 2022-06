L’objectif individuel est tenu pour William Rasquin

Alors que le club du président Raymond Maréchal lui avait fixé la barre des 25 goals à atteindre, l’ancien attaquant d’Aywaille a littéralement surclassé ce défi." Comme je suis un homme de challenge, je sais que le club m’avait demandé en avant-saison de mettre 25 goals. Comme j’ai eu la chance d’atteindre cette barre assez rapidement, j’ai poussé pour aller plus haut. Mais c’est vrai que ce n’est pas mal comme performance (sourire). "

L’exploit de William Rasquin est d’autant plus beau que ce dernier a loupé plusieurs matchs cette saison suite à une blessure qu’il a à vie. " J’ai en effet le Syndrome de Raynaud.C’est un trouble de la circulation sanguine et j’ai parfois l’impression de ne plus sentir mon orteil. Ça devient parfois impossible à jouer et c’est pour ça que mon nombre total de buts me fait encore plus plaisir. "

En deuxième provinciale via la voie administrative, Ferrières devient directement l’immense favori de sa série grâce à l’excellent travail en coulisses du club. Et même si le buteur est confiant, il ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs." Je pense que je suis capable d’atteindre à nouveau les trente buts en P2. On a une superbe équipe mais on devra former un groupe.Regardez le PSG, ils ont la meilleure équipe au Monde mais ils ne gagnent rien… "

Lucide et sûr de lui, William Rasquin reste un attaquant d’exception pour la troisième et désormais deuxième provinciale.Et si c’était lui, le futur meilleur buteur de P2 la saison prochaine?