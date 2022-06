Leseur est parvenu à toucher le Graal

Bien dans sa tête et dans ses jambes, Mickaël Leseur a probablement sorti la plus belle saison de sa carrière.Omniprésent dans le jeu des Mauves, l’attaquant a montré une incroyable aisance à combiner avec Julien Sprimont et Axel Diaz." La bonne ambiance nous a portés au deuxième tour, c’est un fait. L’équipe a voulu jouer de manière offensive et honnêtement, je pense que ça a été la clé. "

Pour la saison prochaine, l’avant-centre cher à Damien Kremer nous a déjà donné rendez-vous: oui, il va battre son record." C’est en tout cas mon objectif.Maintenant, on sait que la série sera plus relevée et nous probablement déforcé.Mais on verra, je pense que c’est possible. "

Et contrairement à ce que Patrick Bruel chantait, pour cela, pas besoin de se donner rendez-vous dans dix ans.Seuls quelques mois suffiront à nous faire trépigner d’impatience.