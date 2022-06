Les électrisantes hutoises veulent s’installer en R1

Il aura fallu se montrer patient mais c’est fait, l’ Union Huy retrouvera la Régionale 1 dans quelques semaines. Ayant remporté le championnat et des play-off sans la moindre fausse note, l’Union va retrouver une division qui lui tendait les bras depuis longtemps. Et pour réussir ce retour au plus haut niveau purement amateur, Mike De Keyser restera évidemment aux commandes tout en frappant très fort sur le marché des transferts. Uniquement des joueuses expérimentées à ce niveau et une Laura Baggio qui sera sans doute la pierre angulaire assurant la solidité du groupe. Un effectif élargi et une collaboration de chaque instant avec la structure de formation de La Villersoise, on a hâte de voir ce groupe à l’œuvre. Premiers rendez-vous, comme nos autres équipes de Régionales et de P1, lors de la coupe AWBB dont le tirage au sort aura lieu ce samedi.