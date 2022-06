Le parcours s’arrête en huitièmes de finale pour Laenen et Goset

Mais l’espoir était de mise tant le tirage au sort avait été clément avec le Waremmien et le Hervien en mettant sur leur route le premier de groupe le moins costaud sur papier. En effet, Sebastian Bozo Hernandez et Arttur Pennanen n’étaient que la 32etête de série à l’entame du tournoi. Mais ils avaient survolé la poule A en prenant la mesure des Pays-Bas, de la Turquie et du Portugal. Directement qualifiés pour ces huitièmes de finale, ils avaient pu bénéficier de 24 heures de repos, au contraire de Laenen et Goset.

Pas de quoi décontenancer les Finlandais qui se mettent directement dans le rythme et prennent les devants: 4-6. De leur côté, Laenen et Goset commettent un peu trop de fautes, notamment sur leurs attaques qui terminent à plusieurs reprises dans le filet. Si bien qu’à mi-set, ils sont menés de trois unités: 9-12.

Pennanen très efficace en défense et Hernandez tranchant lors de ses attaques, le duo finlandais ne laisse pas grand-chose à nos représentants. Si bien qu’à 11-15, Damien Dupont est obligé de prendre un temps-mort pour remettre ses joueurs dans le match. Une tactique qui n’aura aucun effet tant les Nordistes sont au-dessus dans cette première manche. Les deux Belges tentent bien de parler pour trouver une solution, mais rien n’y fait. Et, au final, l’addition est salée: 13-21.

Et la tendance se confirme dans la deuxième manche. Hernandez et Pennanen ne relâchent pas l’étreinte et filent rapidement à 1-4 et même 2-7. Damien Dupont tente alors d’inverser la tendance en coupant la dynamique adverse avec un temps-mort. Mais rien n’y fait, Louis Laenen et Thibault Goset n’y sont pas dans cette rencontre et sans doute un peu fatigués par l’enchaînement des matchs de ces derniers jours.

Les points défilent et pas toujours dans le bon sens pour nos Belges qui se voient menés 8-13 avant une superbe série de Louis Laenen au service qui permet aux Liégeois de recoller à 14-14!

Les deux formations sont alors au coude à coude et ce, jusqu’à 18-18. S’en suivent alors deux rallyes… remportés tous les deux par les Finlandais. C’en était trop pour les Liégeois qui finissent par plier: 18-21.

Louis Laenen et Thibault Goset termineront donc, au mieux, à la neuvième place de cet Euro U22. Soit l’objectif minimal qu’ils s’étaient fixé avant le début de la compétition et une progression par rapport à l’édition de Baden il y a un an. Mais ils auront encore la possibilité de s’exprimer dans cette catégorie l’année prochaine et de faire encore mieux!