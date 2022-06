Fred Servotte, l’attente fut longue, non?

On a effectivement longtemps discuté avec le comité. J’ai soumis un projet il y a plusieurs semaines et il a fallu le temps que celui-ci mûrisse. Cela ne sert à rien de s’emballer. On a pris le temps de bien échanger.

En fin de saison, plusieurs noms circulaient en coulisses concernant le poste de T1.

Je n’ai jamais paniqué. J’ai terminé les play-off en tant que coach principal et j’ai reçu pas mal d’opportunités. C’est clair que ça m’a ouvert des portes, mais je voulais rester à Waremme car c’est, à l’heure actuelle, le projet qui me correspond le mieux.

Après huit saisons comme T2, est-ce une consécration?

Comme à chaque fois que j’ai une nouvelle opportunité, je vois ça plutôt comme une étape supplémentaire. J’ai débuté le coaching en 1999 et je n’ai jamais caché mon ambition d’être T1 en Ligue A. Mais en aucun cas je ne dois me reposer sur mes acquis. Bien au contraire, même! Le principal est de me donner au maximum pour que les joueurs et le club soient performants. C’est tout ce qui compte. J’ai un parcours qui se construit de manière solide, ce n’est sans doute pas le plus rapide dans le milieu, mais je suis très content de goûter à ce nouveau rôle.

Cela va-t-il changer quelque chose dans ton approche du groupe?

Absolument pas. C’est juste l’étiquette qui change. Par rapport aux autres coachs qui débarquent dans un club, moi, je connais déjà la maison. Les 2/3 des joueurs aussi, ce qui va me permettre d’aller plus vite durant la préparation.

Waremme reste sur deux saisons très compliquées.

L’objectif sera de faire mieux que nos deux victoires cette année. En fin de championnat, on a retrouvé des couleurs, mais j’attends que le groupe puisse être à la hauteur dès le début de saison.

Avec les arrivées de Tim Verstraete, Tijl Van Looveren et Martin Lallemand, l’équipe connaîtra quelques changements.

Le projet reste basé sur les jeunes, mais il fallait un peu de changement, ce qui est normal. À titre personnel, le retour de Martin me rappellera de bons souvenirs, puisque je l’ai coaché en jeunes à Waremme et en sélection. Je suis très satisfait du recrutement. On a reconstruit une base qui tient la route. Et nous sommes toujours en discussion pour finaliser l’un ou l’autre transfert. D’ici un bon mois, l’équipe devrait être complète.