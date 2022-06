Après une victoire au forceps face à la Suisse jeudi, les Belges ont disputé deux rencontres ce vendredi. Et la journée avait plutôt mal débuté avec un cinglant revers face à la République tchèque. " Mais il n’y avait rien à faire, notre adversaire était plus fort , concède Damien Dupont. Actuellement, on ne peut pas rivaliser, il n’y a rien à dire. "

Les Liégeois devaient donc faire une croix sur la qualification directe pour les huitièmes de finale. Restait à connaître leur place dans cette poule H: deuxième ou troisième. Et cela se décidait en fin d’après-midi face à l’Estonie, qui possédait le même bilan au coup d’envoi de la rencontre. Un duel qui a tourné en faveur de Laenen et Goset qui ont arraché la première manche avant de dérouler dans la deuxième. " On a bien géré les échanges dans le money-time. Nous avons su nous montrer patients et profiter de l’occasion qui nous était présentée , précise le coach du duo, pas peu fier du parcours de ses protégés. Notre poule n’était pas facile. Il n’y avait pas d’équipe dite plus faible. Certes, la République tchèque était au-dessus, mais les trois autres formations se tenaient de très près. D’ailleurs, si on joue le tournoi dans une ou deux semaine(s), on peut très bien terminer troisième ou quatrième. Mais je suis content, nous avons été plus forts que les autres mentalement. On ne fait plus de fautes quand les points comptent vraiment. Je donne un bon huit sur dix à Louis et Thibault. Il n’y a pas grand-chose à améliorer, à corriger. "

Avec cette deuxième place, le duo belge est renvoyé aux barrages afin de décrocher un ticket pour les huitièmes de finales. Et le tirage au sort, effectué vendredi en fin de soirée a placé l’Ukraine sur la route. "C’est jouable mais ce ne sera pas facile.Après, si on gagne, ce sera la Finlande, qui est le moins bon des premiers" , analyse Damien Dupont, qui espère ne pas revivre le même scénario que l’année passée à Baden, où Louis Laenen et Thibault Goset avaient été éliminés par les frères Bello.