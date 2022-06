Thisnes renforce son staff avec Remacle et son noyau avec Ghafghaf

Et pour cela, le cercle hesbignon s’est doté d’un nouveau membre pour le staff de son équipe fanion en la personne de Jérôme Remacle, qui retrouvera ainsi son ex-T1 à Warnant, Pierre Longueville. " Si on veut progresser et évoluer, avoir quelqu’un de plus dans le staff, ce n’est pas plus mal , confie ce dernier. Il va pouvoir nous amener son expérience acquise à Charleroi et cela va nous permettre de faire plus de choses: scinder le groupe ou aller visionner des matchs. "

Pour l’Ocquiérois, qui était T2 des Charleroi Ladies il y a encore peu de temps, ce retour chez nous, en P3, ne s’apparente pas comme un pas en arrière. " Non, pas du tout. Il est vrai que j’ai un parcours atypique, mais ça prouve que je n’ai jamais fait du foot par ambition, mais bien pour les valeurs humaines qu’il véhicule. Le projet à Thisnes est très bon et cela va me permettre de faire ce que je sais faire dans des conditions optimales , explique Jérôme Remacle, tout heureux de retrouver Pierre Longueville. Je lui avais toujours dit que je lui devais une saison après ce qu’il avait pour Franck Walo et moi à Warnant. Depuis lors, une amitié sincère s’est créée entre nous. C’était naturel de venir l’épauler. "

Et au niveau du noyau aussi, ça bouge pour les Hannutois puisque Karim Ghafghaf viendra y apporter son expérience. L’offensif de bientôt 41 ans rechaussera ainsi les crampons, plus de deux ans après sa première retraite. " Cela me démangeait , confie l’ancien joueur de Fize et Xhoris. Mathieu Belme et Bastien Heptia ont joué un rôle dans mon choix. Si je rejouais, c’était surtout pour être avec des amis. J’ai envie de passer des bons moments. Physiquement, j’ai bien quelques kilos à perdre, mais je suis certain que ça va vite revenir. C’était un petit challenge pour moi, mais j’ai envie de relever. " On le savait déjà, mais cela se confirme de plus en plus: Thisnes fera partie des favoris la saison prochaine.